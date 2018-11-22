Бюджет-2019 предусматривает повышение зарплат и пенсий без включения "печатного станка" - нардеп
01:23, 22 ноября 2018Финансы
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В дальнейшем вопрос поднятия пенсий и заработных плат должен быть приоритетом, заявил нардеп.
Нардеп анонсировал повышение зарплат / фото УНИАН
Народный депутат Украины Максим Курячий заверил, что в проекте Государственного бюджета-2019 предусмотрено повышение заработных плат и пенсий.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой".
"Не смотря на многие "хотелки" депутатов, печатный станок включен не будет. За собственно заработанные средства, в конце концов, на немножко будет увеличена минимальная заработная плата, пенсии. Но в дальнейшем вопрос поднятия пенсий и заработных плат должен быть приоритетом", - сказал он.
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Новость в сюжете: Госбюджет-2019