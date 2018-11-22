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Бюджет-2019 предусматривает повышение зарплат и пенсий без включения "печатного станка" - нардеп

01:23, 22 ноября 2018
Финансы
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Нардеп анонсировал повышение зарплат / фото УНИАН

Народный депутат Украины Максим Курячий заверил, что в проекте Государственного бюджета-2019 предусмотрено повышение заработных плат и пенсий.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой".

"Не смотря на многие "хотелки" депутатов, печатный станок включен не будет. За собственно заработанные средства, в конце концов, на немножко будет увеличена минимальная заработная плата, пенсии. Но в дальнейшем вопрос поднятия пенсий и заработных плат должен быть приоритетом", - сказал он.

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Новость в сюжете: Госбюджет-2019
Теги: #Украина#зарплата