Бюджет-2019 предусматривает повышение зарплат и пенсий без включения "печатного станка" - нардеп

В дальнейшем вопрос поднятия пенсий и заработных плат должен быть приоритетом, заявил нардеп.

Народный депутат Украины Максим Курячий заверил, что в проекте Государственного бюджета-2019 предусмотрено повышение заработных плат и пенсий.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой".

"Не смотря на многие "хотелки" депутатов, печатный станок включен не будет. За собственно заработанные средства, в конце концов, на немножко будет увеличена минимальная заработная плата, пенсии. Но в дальнейшем вопрос поднятия пенсий и заработных плат должен быть приоритетом", - сказал он.