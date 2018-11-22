Бюджет-2019 будет одним из самых сложных за всю историю Украины: нардеп назвал причину

На 2019 год приходится пик выплат по внешним международными финансовыми обязательствам.

Государственный бюджет 2019 года будет крайне сложным из-за того, что пришло время выполнять внешние финансовые обязательства, возвращать деньги, которые брали более 10 лет назад.

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Об этом в эфире телеканала ”Прямой” сообщил народный депутат Украины от фракции партии "Блок Петра Порошенко" Максим Курячий.

“Бюджет 2019 года будет крайне сложным, одним из самых сложных бюджетов за всю историю Украины. Почему? Потому что на 2019 год приходится пик выплат по внешним международным финансовым обязательствам, которые были взять 15 и 10 лет назад. Брали Азаров (Николай Азаров - экс-премьер-министр Украины - ред.), Тимошенко (Юлия Тимошенко - лидер партии “Батькивщина”, экс-премьер-министр Украины - ред.), они об этом уже не вспоминают, а отдавать сейчас в 2019. Так вот, в бюджете на 2019 заложены 459 млрд грн на возвращение этих внешних обязательств. Где эти средства? Куда они делись? А нам отдавать в 2019 году. Можно посыпать голову пеплом. Не будем этого делать, страна должна жить. В бюджете должны быть заложены еще и принципиальные моменты для развития экономики. И там будут такие моменты”, - сказал Курячий.