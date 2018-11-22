Профильный комитет Рады поддержал проект госбюджета на 2019 год

Также Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил кандидатуру Оксаны Маркаровой на должность министра финансов.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал проект госбюджета на 2019 год.

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Об этом министр Кабинета министров Александр Саенко написал в Facebook.

"Комитет ВРУ по вопросам бюджета поддержал проект изменений в Бюджетный кодекс и проект Государственного бюджета на 2019 год. Еще одно не менее важное решение Комитета - одобрение кандидатуры Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла проект госбюджета-2019 в первом чтении.

14 ноября Кабинет министров утвердил поправки к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2019 для его рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов 22 ноября принять госбюджет.