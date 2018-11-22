S&P похвалило Visa за сильную финансовую позицию и повысило рейтинг

Ранее аналитики JPMorgan Chase & Co. подтвердили рекомендацию "покупать" по бумагам Visa и установили целевую цену на уровне $166.

Международное агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг американского оператора крупнейшей в мире платежной системы Visa.

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Об этом сообщает Росбалт.

"Кредитный рейтинг компании был пересмотрен с "А+" до "АА-", - говорится в сообщении.

Как указали в S&P, в течение последних нескольких лет у Visa сохраняется сильная финансовая позиция. Эксперты агентства ожидают, что в ближайшие годы прибыль компании продолжит расти.

Несколько дней назад аналитики JPMorgan Chase & Co. подтвердили рекомендацию "покупать" по бумагам Visa и установили целевую цену на уровне $166.