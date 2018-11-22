S&P похвалило Visa за сильную финансовую позицию и повысило рейтинг
09:31, 22 ноября 2018Финансы
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Ранее аналитики JPMorgan Chase & Co. подтвердили рекомендацию "покупать" по бумагам Visa и установили целевую цену на уровне $166.
Иллюстрация REUTERS
Международное агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг американского оператора крупнейшей в мире платежной системы Visa.
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Об этом сообщает Росбалт.
"Кредитный рейтинг компании был пересмотрен с "А+" до "АА-", - говорится в сообщении.
Как указали в S&P, в течение последних нескольких лет у Visa сохраняется сильная финансовая позиция. Эксперты агентства ожидают, что в ближайшие годы прибыль компании продолжит расти.
Несколько дней назад аналитики JPMorgan Chase & Co. подтвердили рекомендацию "покупать" по бумагам Visa и установили целевую цену на уровне $166.
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