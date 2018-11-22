Рада сегодня рассмотрит во втором чтении проект госбюджета-2019

Соответствующий вопрос значится в повестке дня пленарного заседания после 16:00.

Верховная Рада Украины сегодня, 22 ноября, рассмотрит во втором чтении доработанный после принятия в первом чтении проект государственного бюджета Украины на 2019 год.

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Соответствующий вопрос значится в повестке дня пленарного заседания после 16:00.

"Сегодня депутаты Верховной Рады будут голосовать за доработанный проект бюджета на 2019 год. Мы призываем поддержать этот фискально ответственный документ, ведь его принятие - это важный шаг для обеспечения финансовой стабильности и фундамент для дальнейшего экономического развития страны", - прокомментировали в пресс-службе Министерства финансов.

Утвержденный Кабинетом министров доработанный ко второму чтению проект госбюджета на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривень, что на 18 миллиардов гривень больше первоначального варианта сметы.

Расходы в доработанном ко второму чтению проекте госбюджета составляют 1,112 триллиона гривень, что также на 18 миллиардов гривень больше первоначального варианта сметы.

Соответственно, предельный объем дефицита госбюджета остался на неизменном уровне 89,989 миллиарда гривень, или 2,3% ВВП.

Проект госбюджета основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2019 год. Парламент одобрил госбюджет в первом чтении 18 октября.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита - на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.