Минимальная пенсия с декабря вырастет на 62 гривни – Розенко
13:29, 22 ноября 2018Финансы
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После этого будет осуществлен пересчет пенсий.
С 1 декабря минимальная пенсия вырастет до 1492 гривень / фото УНИАН
Минимальный размер пенсии в Украине с 1 декабря вырастет на 62 гривни – до 1497 гривень, о чем в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.
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"С 1 декабря у нас вырастет прожиточный минимум и вырастет минимальный размер пенсии, и он составит 1497 гривень, после чего будет осуществлен соответствующий пересчет пенсий", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает увеличение финансирования пенсионных выплат на 139 миллиардов гривень.
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