Минимальная пенсия с декабря вырастет на 62 гривни – Розенко

После этого будет осуществлен пересчет пенсий.

Минимальный размер пенсии в Украине с 1 декабря вырастет на 62 гривни – до 1497 гривень, о чем в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

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"С 1 декабря у нас вырастет прожиточный минимум и вырастет минимальный размер пенсии, и он составит 1497 гривень, после чего будет осуществлен соответствующий пересчет пенсий", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает увеличение финансирования пенсионных выплат на 139 миллиардов гривень.