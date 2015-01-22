Яресько рассчитывает на четырехлетнюю программу сотрудничества с МВФ

Применение механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF) Международного валютного фонда обеспечит долгосрочную поддержку Украины в течение следующих четырех лет,что позволит вернуться к экономическому росту, восстановить достаточный уровень валютных резервов и обеспечить экономическую и финансовую стабильность в дальнейшем.

Об этом сообщила министр финансов Наталия Яресько на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, правительство Украины для установления долгосрочного партнерства с Международным валютным фондом запросило расширенное финансирование сразу после встречи при участии президента Украины Петра Порошенко, директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, министром финансов Наталией Яресько и главой Национального банка Валерией Гонтаревой.

Министр отметила, что составляющей общего плана являются консультации Минфина с владельцами украинского суверенного долга для улучшения среднесрочной финансовой стабильности. Как только будет достигнуты договоренности с МВФ, украинская власть представит шаги дальнейших консультаций со своими кредиторами.

«Рынки ожидали этого шага и должны одобрительно его воспринять, так как это окажет финансовую поддержку, необходимую Украине для быстрого запуска экономического восстановления, и принесет приемлемые результаты для всех заинтересованных сторон. Сегодняшнее решение еще раз демонстрирует международным финансовым партнерам и кредиторам неизменную преданность украинского правительства амбициозной программе реформ и макро-экономической стабильности», - написала Яресько.

Также сообщается, что по мере продолжения обсуждения с МВФ механизма EFF, лидеры Украины будут продолжать работать с международными финансовыми институтами и партнерами во всем мире над получением дополнительных финансовых ресурсов для поддержки программы реформирования страны.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд получил просьбу от властей Украины о подписании новой долгосрочной программы сотрудничества взамен существующей программы stand-by и готов рассмотреть ее в ходе заседания Совета директоров Фонда. По информации Кристин Лагард, миссия Фонда, работающая в Киеве, начнет обсуждение новой программы с украинскими властями. При этом уже сейчас идут переговоры о предоставлении финансовой помощи Украины со стороны международных партнеров.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина и ключевой кредитор страны Международный валютный фонд подготовили меморандум о новой программе сотрудничества, которая учитывает текущую ситуацию в стране и предполагает новый пакет реформ и новый, увеличенный пакет финансирования. Основные детали новой программы, по словам Порошенко, могут быть озвучены уже к концу января.

Украина и МВФ подписали двухлетнюю программу сотрудничества в апреле 2014 года общим объемом финансирования 17 млрд долл. В 2014 году Украина получила от МВФ два транша кредита общим объемом 4,6 млрд долл., что составило половину общего пакета финансовой помощи, полученного нашей страной в течение 2014 года. Очередная миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 8 января и приступила к работе.

Решение МВФ является крайне необходимым не только для получения финансирования по линии Фонда, но также для получения доступа к дополнительным пакетам финансовой помощи со стороны других кредиторов – Всемирного банка, ЕБРР, а также помощи правительства США, стран ЕС и Японии. В январе 2015 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности ЕС предоставить Украине 1,8 млрд евро, правительство США заявило о готовности предоставить госгарантии на 2 млрд долл. Еще порядка 500 млн евро выделило Украине правительство Германии. Пакет помощи в 300 млн долл. выделило правительство Японии.

В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. финансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних обязательств. В 2015 году объем внешних обязательств, необходимых к выплате, составит порядка 11 млрд долл.