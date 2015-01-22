Платежная система Skrill отключила аккаунты клиентов в оккупированном Крыму

Из-за санкций британская платежная система Skrill отключила аккаунты клиентов, зарегистрированных на территории оккупированного Россией Крыма, передают "Новости Крыма".

Крымчане получили официальное уведомление о приостановлении работы. «В связи с наложенными финансовыми санкциями, мы больше не в состоянии предлагать наши услуги для клиентов, проживающих в Крыму. Таким образом, мы с сожалением сообщаем вам, что ваша учетная запись была закрыта», – говорится в сообщении.

Читайте такжеЕС никогда не согласится с незаконной аннексией украинского Крыма18 декабря Евросоюз одобрил новый пакет экономических санкций в отношении аннексированного Крыма. 19 декабря 2014 года президент США Барак Обама подписал указ, который запрещает гражданам США и американским компаниям работать на полуострове.

Ранее из-за санкций американская компания Apple заморозила все аккаунты разработчиков, зарегистрированных в оккупированном Крыму.