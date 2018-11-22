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В Кабмине рассказали, на сколько вырастут пенсии украинцев в следующем году

14:06, 22 ноября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«С 1 марта 2019 года, я думаю, основная масса пенсионеров получит осовременивание пенсий. Мы предусматриваем, что пенсии вырастут примерно на 12-17%, то есть, это абсолютно конкретный шаг и конкретное действие, которое будет происходить каждый год», - сказал он.

Розенко отметил, что повышение пенсий произойдет для более чем 10 миллионов украинцев, а также добавил, что рост пенсий превышает прогнозируемый рост инфляции.

Как сообщал УНИАН, проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает увеличение финансирования пенсионных выплат на 139 млрд грн.

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Новость в сюжете: Госбюджет-2019
Теги: #пенсии в Украине#госбюджет-2019