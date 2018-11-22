В Кабмине рассказали, на сколько вырастут пенсии украинцев в следующем году

По словам вице-премьера Розенко, пенсии украинцев в 2019 году вырастут на 12-17%.

Кабинет министров рассчитывает, что после автоматического пересчета пенсии украинцев в следующем году вырастут на 12-17%.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«С 1 марта 2019 года, я думаю, основная масса пенсионеров получит осовременивание пенсий. Мы предусматриваем, что пенсии вырастут примерно на 12-17%, то есть, это абсолютно конкретный шаг и конкретное действие, которое будет происходить каждый год», - сказал он.

Розенко отметил, что повышение пенсий произойдет для более чем 10 миллионов украинцев, а также добавил, что рост пенсий превышает прогнозируемый рост инфляции.

Как сообщал УНИАН, проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает увеличение финансирования пенсионных выплат на 139 млрд грн.