Украина и Китай будут торговать за гривни и юани

Украина и Китай договорились о взаимном обмене валютами - гривней и юанем (своп-линии) на сумму, эквивалентную 2,4 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Согласно сообщению, соответствующие договоренности были достигнуты между президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Китая Ли Кэцяном в ходе встречи в Давосе (Швейцария).

"Президент договорился с Ли Кэцяном начать реализацию ранее подписанных договоренностей по swap между валютами двух стран на сумму 15 млрд китайских юаней", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны договорились об усилении контактов на высшем уровне между Украиной и Китаем, а Порошенко пригласил Ли Кэцяна посетить с визитом Украину, а также передал приглашение председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины и Народный банк Китая (НБК) в июне 2012 года в Пекине подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.).

В январе 2015 года НБУ сообщал о возможности активизации своп-линии с Китаем на 2,4 млрд долл. с целью финансирования торговых контрактов.

Объем экспорта украинских товаров в Китай в январе-ноябре 2014 года составил 2,4 млрд долл., импорта – 4,9 млрд долл.