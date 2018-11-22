Депутаты провалили выделение средств на запуск Экспортно-кредитного агентства

Рада не поддержала законопроект о выделении средств для размещения первого выпуска акций «Экспортно-кредитного агентства».

Верховная Рада провалила голосование за законопроект, целью которого было обеспечение действий, связанных с осуществлением частного размещения первого выпуска акций «Экспортно-кредитного агентства».

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За законопроект «О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» (№8414) проголосовали 176 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

После этого депутаты не смогли набрать нужного количества голосов для повторного рассмотрения законопроекта.

Как отметил в своем выступлении народный депутат Михаил Довбенко, парламент ещё в 2016 году принял решение о создании «Экспортно-кредитного агентства», а в бюджете текущего года было заложено 200 млн грн на пополнение уставного капитала новой структуры.

При этом, указал он, предполагалось, что агентство будет создано в форме публичного акционерного общества. Однако действующее законодательство об акционерных обществах говорит о том, что к ПАО не относятся общества, акции которых свободно не обращаются на бирже.

В связи с этим было принято решение изменить форму «Экспортно-кредитного агентства» на частное акционерное общество, для первого размещения акций которого необходимо 112,2 тыс. грн, не предусмотренных в госбюджете-2018.

По словам Довбенко, эта сумма пошла бы на уплату госпошлины за регистрацию выпуска ценных бумаг, присвоение акциям международного идентификационного номера, открытие текущего счета

для формирования уставного капитала.

Также законопроект предполагал изменить название соответствующей бюджетной программы, на которую должны были бы выделить эти 112,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада одобрила создание в Украине Экспортно-кредитного агентства, основной задачей которого определена поддержка масштабной экспансии и увеличение объемов экспорта вдвое к 2019 году.

Кабинет министров Украины в начале февраля принял решение о юридическом создании Экспортно-кредитного агентства в форме частного акционерного общества для поддержки отечественных экспортеров.