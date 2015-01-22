Обвал российского рубля продолжается

В ходе утренних торгов на Московской бирже курсы доллара и евро растут. На максимуме курс доллара поднялся до отметки 66,58 руб., что на 23 коп. выше уровня закрытия торгов 21 января, сообщает РБК.

Одновременно с этим курс евро вырос до 75,954 руб., что на 21,4 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов.

К 10:30 мск курс доллара на Московской бирже составлял 65,502 руб., что на 15,9 коп. выше уровня вчерашнего закрытия, курс евро – 75,88 руб., что на 14 коп. выше уровня закрытия торгов 21 января.

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 22 января 2015 года, составляет 65,5558 руб./долл., курс евро – 75,8218 руб./евро.