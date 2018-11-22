Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс для госбюджета-2019

Проект нормирует отношения между государственным и местными бюджетами.

Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс, нормирующие отношения между государственным и местными бюджетами для целей формирования государственного бюджета на 2019 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №9084 во втором чтении и в целом с рядом поправок, озвученных под стенограмму, проголосовали 243 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он регулирует ряд вопросов госбюджета Украины на 2019 год, включая зачисление части рентной платы в местные бюджеты, государственных гарантий медицинского обслуживания населения, перечня льгот и субсидий населению, финансового обеспечения деятельности судов, госзаказа частным заведениям высшего образования, финансирования подготовки специалистов высшими учебными заведениями I-II уровней аккредитации без статуса отдельных юридических лиц, возможности областных и городских советов заимствовать средства у международных финансовых организаций под залог коммунальной собственности.

Представляя законопроект, представитель парламентского Комитета по вопросам бюджета Константин Ищейкин огласил решение комитета: «Рекомендовать Верховной Раде законопроект 9084 принять во втором чтении и в целом как закон с учетом принятых предложений в окончательной редакции изложенных в подготовленной комитетом сравнительной таблице к законопроекту».

Прилагаемая к проекту сравнительная таблица содержит 185 поправок на 116 листах, часть которых были отклонены комитетом и не поддержаны в сессионном зале.

После провального голосования за законопроект и перерыва в заседании, в ходе которого профильный комитет проводил консультации с депутатами, представитель комитета огласил новое решение комитета: принять законопроект 9084 во втором чтении и в целом как закон с учетом изложенных в сравнительной таблице принятых поправок, но при этом учесть поправки 39, 151 и 161, ранее отклоненные комитетом, и отклонить поправки 165 и 180.

Решение комитета не нашло поддержки депутатов, потому после консультаций с главами фракций в сессионном зале Ищейкин огласил новое предложение: принять законопроект 9084 во втором чтении и в целом как закон с учетом изложенных в сравнительной таблице принятых поправок, но при этом учесть поправки 39, 151 и 161, а также поправку 165 в озвученной под стенограмму редакции. Это решение нашло поддержку депутатов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня, 22 ноября, рассмотрит во втором чтении доработанный после первого чтения проект государственного бюджета Украины на 2019 год, предусматривающий доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП. Проект основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита - на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.