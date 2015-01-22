В Венесуэле, страдающей от дешевой нефти, вводят три валютных рынка

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о создании в стране единой валютной системы, состоящей из трех обменных рынков для разных потребностей государства и частных лиц, включая появление биржи, сообщает Прайм.

По словам Мадуро, официальный курс доллара будет по-прежнему зафиксирован на уровне 6,3 боливара для расчетов за продовольствие и услуги здравоохранения. Также будет функционировать система Sicad-1, предназначенная для покупки валюты импортерами по льготному курсу.

При этом система Sicad-2, где заявки на покупку валюты могли делать все физические лица, преобразуется фактически в биржу. "Это будет новая система, в торгах которой могут участвовать как государственный, так и частный сектор, работать она будет через систему государственных и частных бирж", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения, выступая перед парламентом с отчетом.

При этом президент подчеркнул, что функционирование трех валютных рынков в Венесуэле будет носить временный, переходный характер до улучшения ситуации в экономике страны.

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В последнее десятилетие в Венесуэле действовали строгие ограничения на покупку и продажу валюты физическими и юридическими лицами. Фактически свободно обменять боливары и получить доллары по официальному курсу физическому лицу было невозможно, а юридические лица были вынуждены использовать сложную систему покупки валюты на аукционах. Официальный курс доллара при этом в десятки раз отличается от курса "черного рынка".