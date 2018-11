Суд Лондона отказался от дела "Приватбанка" – СМИ

Аресты активов Коломойского и Боголюбова, вероятно, будут отменены.

Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Об этом сообщили источники издания Украинская правда.

После такого решения дело, скорее всего, закроют.

Кроме того, аресты активов Коломойского и Боголюбова, вероятно, будут отменены.

Напомним, «Приватбанк" в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. В декабре 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.