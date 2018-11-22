В Украине дешевеет валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 23 ноября: 100 USD – 2774.5837 грн; 100 EUR – 3163.8578 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2774.5837 (22 ноября – 22777.4898)

100 EUR – 3163.8578 (22 ноября – 3168.8381)

В четверг, 22 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,76/27,78 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки гривни на 2 копейки ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,66/31,68 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,7419 грн/долл.