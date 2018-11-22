Парламент назначил Маркарову министром финансов

Оксана Маркарова с 7 июня исполняла обязанности министра финансов.

Парламент назначил исполняющего обязанности министра финансов Оксану Маркарову министром финансов Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление №9322 проголосовали 242 народных депутата из 335, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, это решение не поддержал ни один депутат от «Оппозиционного блока» и «Батькивщины», из фракции Радикальной партии «за» проголосовали только 2 депутата, из «Самопомочи» - 1 депутат.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 7 июня возложил исполнение обязанностей министра финансов на Маркарову, которая с марта 2015 года занимала должность заместителя министра, а с апреля 2016 года - первого заместителя министра финансов.

Перед этим Верховная Рада по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана уволила Александра Данилюка с должности министра финансов.

21 ноября Гройсман направил в Верховную Раду представление о назначении Маркаровой министром финансов.