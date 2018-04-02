Валютные кредиты: в поисках Соломонова решения

«Отдали последнее?», «Закон мы требуем принять, иначе шин не избежать». С такими лозунгами уже более полугода сотни валютных заемщиков время от времени выходят на акции протеста. Их главное требование – конвертировать валютные займы в гривню на льготных условиях.

Последний раз валютный бунт произошел в конце декабря – в канун принятия закона о бюджете на 2015 год. Его участники даже начали сносить шины под стены Верховной Рады, чем сильно напугали народных депутатов. Под натиском толпы народные избранники ввели полный запрет на взыскание ипотеки неплательщиков. В частности, был установлен запрет на отчуждение ипотеки по исполнительной надписи нотариуса.

Банкиры единогласно оценили решение парламентариев как популизм, который поставил под угрозу функционирование банковской системы Украины.

«Это - политическое решение с целью увеличить электорат на следующих выборах. Документ противоречит всем экономическим механизмам, и в случае принятия нанесет экономике страны колоссальный ущерб», - говорит один из глав правления крупнейшего банка.

В ситуацию вмешался президент Петр Порошенко.

Глава государства ветировал закон, отметив, что он комплексно не решает существующую проблему, а только откладывает ее на неопределенный срок, оставив заемщика наедине с растущим в нынешних условиях долгом.

В свою очередь, финансовый комитет Рады продолжает настаивать на полном запрете отчуждения имущества, несмотря на все предостережения со стороны экономистов. Комитет уже принял решение предложить Раде преодолеть вето президента повторным голосованием.

«Президент заблокировал введение в действие нашего закона. И что теперь? Заемщики как были, так и остались, как говорится в замечаниях, «один на один с растущим долгом». Однако вето еще и позволило банкам продолжать отбирать у них жилье, и оставлять зимой на улице», - возмущается глава финансового комитета Верховной Рады Сергей Рыбалка, который прошел в парламент по спискам Радикальной партии Ляшко.

Но при этом Рыбалка не предоставляет подробной информации, сколько именно «бедных» заемщиков оказались в затруднительной ситуации.

Психология заемщиков

С осени 2009 года Нацбанк запретил кредитовать население в валюте. До этого украинцы предпочитали валютные кредиты, что вполне объяснимо - курс не менялся, а ставки были намного ниже, чем по гривневым.

Занимали на все. Банки щедро раздавали кредиты. Больше всего валютные кредиты брали на покупку квартир и автомобилей.

После запрета НБУ часть заемщиков конвертировала валютные займы в гривневые, часть - предпочла быстрее погасить обязательства. Однако осталась большое количество заемщиков, которые продолжали обслуживать кредиты в валюте. Проблема обострилась после резкой девальвации гривни.

«Когда я брал кредит, доллар стоил 5 гривен, теперь – 16. А зарплата не поменялась» - заявил УНИАН один из активных участников акций протеста Олег. Он бывший банковский работник, но, несмотря на то, что получал зарплату в гривне, в 2008 году «повелся» на низкие ставки и на свой страх и риск взял долларовый кредит на трехкомнатную квартиру в Киеве на Печерске. Риск не оправдался, и теперь Олег по другую сторону баррикад - требует компенсировать рост курса доллара. Он уже более полугода не платит по своему кредиту в надежде, что долг простят, условия пересмотрят, а квартиру оставят.

Требование нынешних заемщиков не поддерживают те, кто, по сути, были в аналогичной ситуации. Но понимая все риски, взяли более дешевое жилье и исправно платили, чтобы быстрее рассчитаться по долгам. Они чувствуют себя обманутыми. Программист Юлия с мужем, в разгар «ипотечного бума» также взяли валютный кредит, но на однокомнатную малометражку. Теперь жалеют, что не взяли квартиру побольше и подороже, хотя и за имеющуюся жилплощадь с трудом, но заплатили.

«Занимали деньги у всех родственников и знакомых, чтобы заплатить остаток по кредиту, когда доллар вырос с 8 до 12 грн/долл. Теперь вот думаю - зачем?”, - задается вопросом Юлия, не понимая, почему добросовестные заемщики снова останутся в проигрыше.

До сих пор ни государство, ни банки не знали, как решать сложившуюся проблему. Парламент еще в июне 2014 года в качестве временной меры принял закон, которым ввел мораторий на взыскание с неплательщиков имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Без согласия владельца банки не могли конфисковать заложенную недвижимость, которая является основным местожительством заемщика.

В противовес указанному закону в ноябре 2014 года Кабинет министров упростил процедуру взыскания задолженности с должников. Согласно постановлению правительства, банки получили возможность взыскивать залоговое имущество в бесспорном порядке без обращения в суд на основании исполнительных надписей нотариусов. Именно после этого посыпались жалобы на банкиров и начались валютные бунты.

Проблемы индейцев волнуют шерифа

По мнению банкиров, запрет на возврат банками залогов в виде квартир банковская система не переживет. Так, по итогам 11 месяцев прошлого года банки получили убытки в размере 22,4 млрд грн, 33 финучреждения были признаны неплатежеспособными. Эксперты оценивают задолженность перед банками по ипотечным кредитам в валюте в 4 млрд долл. И если эти убытки дополнительным грузом лягут на плечи банков, банковская система будет окончательно разрушена.

«Ветированный президентом законопроект мог переложить все убытки от резкой девальвации национальной валюты исключительно на банковскую систему и ее вкладчиков, что вряд ли бы добавило «здоровья» системе», - отмечает председатель правления УкрСиббанка BNP Paribas Group Филипп Жоанье.

Финучреждения вследствие моратория не смогут возвращать депозиты, что может привести к цепному банкротству банков, даже финансово здоровых. А поскольку банки кредитуют клиентов за счет средств, полученных от вкладчиков, то основными пострадавшими от принятия таких популистских законов станут банковские клиенты, доверившие финансовым учреждениям свои сбережения. И пикеты заемщиков под стенами госорганов плавно трансформируются в протесты обманутых вкладчиков.

Эксперты единогласно утверждают, что президентское решение буквально спасло финансовую систему от окончательного бегства иностранных инвесторов, а также невероятной эмиссии гривни для возврата средств вкладчикам банков-банкротов.

«Действия президента говорят о том, что наконец-то подумали и о банковской системе, и о последствиях подобных законов», - говорит директор департамента взыскания задолженности в судебном порядке банка «Финансы и Кредит» Олег Андриевский. По его словам, предложенные парламентом изменения не облегчают банкам работу с проблемной задолженностью по валютным кредитам граждан, обеспеченным ипотекой, не решают и проблем граждан.

А за деревом дерево

По данным Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), преимущественное большинство банков с момента введения моратория так и не предпринимало действий по принудительному взысканию кредитов путем реализации недвижимости должников. Ситуация по валютным ипотечным кредитам только усугубилась.

«Решать проблему валютных кредитов необходимо путем разработки механизма реструктуризации таких кредитов, а не введения, или ужесточения моратория», - считает координатор комитета НАБУ по вопросам защиты прав кредиторов Инна Богатых.

Свое решение проблемы предложил Национальный банк. Регулятор согласовал с банками - крупнейшими кредиторами по ипотеке и объединениями валютных заемщиков текст меморандума, который предусматривает реструктуризацию валютных кредитов в гривню. Реструктуризацию планируют проводить по ипотечным валютным кредитам с остатком основной суммы долга не выше 2,5 млн грн по курсу 7,9903 грн/долл. Меморандум также предусматривает запрет на повышение процентной ставки по реструктуризированной части кредита в течение трех лет с момента реструктуризации, списание начисленных на момент реструктуризации штрафных санкций и замену по заявлению заемщика аннуитетной формы погашения кредита на классическую.

В Независимой ассоциации банков уже оценили будущие убытки банковской системы от конвертации валютных кредитов в гривню по льготному курсу в 1,2 млрд долл. Банкиры подчеркивают - если разницу между сегодняшним курсом и курсом 7,99 грн/долл. банк будет компенсировать самостоятельно, то это добавит банковской системе, которая едва справляется с последствиями системного кризиса в экономике, еще больше проблем и дисбалансов.

«Поэтому сегодня – если принудительная конвертация займов по старому курсу доллара будет принята на уровне закона – к сожалению, банкам придется понести убытки», - сказал глава Наблюдательного совета «Укринбанка» Владимир Клименко.

Банковское сообщество настаивает на солидарном участии в убытках, возникших в результате девальвации национальной валюты, - банка, должника и государства.

«Риск падения гривни должны поделить три стороны: 30% должен компенсировать Национальный банк, 30% - коммерческий банк, который, по сути, нарушив Конституцию, выдал кредит в долларах, и 30% - тот, кто взял кредит в иностранной валюте, то есть, заемщик», - считает экс-замглавы НБУ Ярослав Солтис.

И если три стороны смогут договориться о соломоновом решении - солидарной ответственности, то это станет самым правильным шагом и не усугубит и без того непростое положение банковской системы, да и экономики страны в целом.

Ксения Обуховская (УНИАН)