Рада приняла Госбюджет-2019: основные цифры

Госбюджет на 2019 год был принят в 6:00.

Верховная Рада приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, доработанный и утвержденный Кабинетом министров ко второму чтению.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (№ 9000) с учетом предложений Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов и в целом - 240 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

В основе утвержденного бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

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Бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн и расходы в размере 1,112 трлн грн, что на 18 млрд грн выше показателей первоначального проекта, принятого в первом чтении.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2019 года установлен в сумме 2,060 трлн грн, гарантированного государством долга – 388,6 млрд грн.

Прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году с 1 января 2019 года составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

Минимальная заработная плата с 1 января будет повышена до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере.

Представляя законопроект, министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что приоритеты остались неизменными - бюджет сбалансированный и реалистичный.

«Дефицит в пределах 2,3% ВВП. Просьба поддержать законопроект в целом с теми поправками, которые были учтены комитетом. Это нам даст возможность действительно завершить 2018 год, профинансировав все абсолютно расходы, и уверенно войти в 2019 год», - подчеркнула она.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Сергей Мельник огласил решение комитета: «Рекомендовать Верховной Раде доработанный законопроект № 9000 принять во втором чтении и в целом как закон с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета относительно изменений в законопроект, согласованных с Министерством финансов Украина, приведенных в письме-заключении комитета», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы – 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.