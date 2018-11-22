Нацбанк отозвал валютную лицензию у еще одной компании
20:01, 22 ноября 2018Финансы
61 0
Решение принято на основании полученного от компании заявления.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у «Финансово-депозитарной компании».
Читайте такжеНацбанк забрал лицензию у сети обменников
Как сообщается на сайте НБУ, такое решение принято на основании полученного от компании заявления об отзыве лицензии в связи с решением прекратить валютные операции.
Регулятор напомнил, что лицензия компании была выдана для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащей лицензированию, в части брокерской, дилерской деятельности и депозитарной деятельности депозитарного учреждения.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 2017 год провел 1018 проверок небанковских пунктов обмена валют, по результатам которых выявил 115 нелегальных обменников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter