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Нацбанк отозвал валютную лицензию у еще одной компании

20:01, 22 ноября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, такое решение принято на основании полученного от компании заявления об отзыве лицензии в связи с решением прекратить валютные операции.

Регулятор напомнил, что лицензия компании была выдана для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащей лицензированию, в части брокерской, дилерской деятельности и депозитарной деятельности депозитарного учреждения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 2017 год провел 1018 проверок небанковских пунктов обмена валют, по результатам которых выявил 115 нелегальных обменников.

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Теги: #Нацбанк#валютная лицензия