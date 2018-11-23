Рада отклонила введение упрощенных публичных закупок

Законопроектом предусматривалось введение упрощенных закупок и уточнение порядка обжалования процедур закупок.

Верховная Рада Украины после рассмотрения в первом чтении отклонила президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал председатель парламента Андрей Парубий после того, как законопроект № 8265 не набрал необходимых 226 голосов при рассмотрении в первом чтении.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает введение упрощенных закупок и уточнение порядка обжалования процедур закупок.

Кроме того, установлен значительный размер платы за обжалование и уточнен порядок закупок по рамочным соглашениям и по конкурентным диалогам.

Также предусмотрена возможность предоставления участнику-победителю исправить несоответствия в своем тендерном предложении в течение 24 часов и усилена ответственность за нарушение законодательства о закупках.

Согласно решению Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, по результатам его рассмотрения комитет рекомендовал парламенту принять законопроект за основу.

Как сообщал УНИАН, система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью свыше 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн.

Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

В 2017 году Украина провела государственные закупки в системе Prozorro на сумму 500,3 млрд грн.