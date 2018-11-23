Рада приняла изменения в Налоговый кодекс для балансировки госбюджета

Закон предусматривает повышение ставок ряда налогов и сборов и вводит НДС для посылок в Украину суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро.

Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, которыми уточняется порядок администрирования и повышаются ставки ряда налогов и сборов для балансировки государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующих изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (законопроект 9260) во втором чтении и в целом с учетом предложений Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики и озвученными под стенограмму поправками проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к проекту, предусматривается повышение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%, или в соответствии с прогнозным показателем инфляции.

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Также предусмотрено повышение с 1 января 2019 года ставки экологического налога за выбросы углекислого газа стационарными источниками с 0,41 грн до 10 грн за тонну и поэтапное повышение этой ставки до 30 грн за тонну до 2023 года.

Кроме того, предусматривается повышение ставки ренты за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 п.п., железной руды - на 0,8 п.п., за специальное использование лесных ресурсов - на 50%.

Законом также вводится налогообложение налогом на добавленную стоимость для посылок в Украину суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя. Для этой нормы устанавливается переходный период с 1 января по 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью свыше эквивалента 150 евро.

«По расчетам Министерства финансов Украины, принятие указанного законопроекта позволит увеличить поступления в сводный бюджет (в условиях 2019 года) в объеме 6,3 млрд грн, из них в государственный бюджет – 5,9 млрд грн», - говорится в пояснительной записке.

Согласно решению Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, по результатам рассмотрения 581 поправки народных депутатов к законопроекту комитет решил рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом своих предложений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня, 23 ноября, рассмотрит во втором чтении доработанный после первого чтения проект государственного бюджета Украины на 2019 год, что предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.