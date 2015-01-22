Прибыль российских банков за год рухнула на 41%

Прибыль российских банков в 2014 году сократилась на 40,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 589 миллиардов рублей, говорится в релизе ЦБ о динамике развития банковского сектора РФ, сообщает РИА Новости.

"Основным фактором снижения стал прирост созданных кредитными организациями резервов на возможные потери", — пояснил ЦБ.

По данным регулятора, резервы увеличились с начала года на 1,203 триллиона рублей, или на 42,2%, в то время как в 2013 году — на 411 миллиардов рублей, или на 16,8%.

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Еще в конце ноября прошлого года первый зампред ЦБ Алексей Симановский давал прогноз по прибыли российских банков в 2015 году на уровне 1 триллиона рублей. Он также сообщал, что прибыль банковского сектора РФ за 2014 год снизится примерно на 10%. Между тем в декабре российская экономика на фоне обвала нефтяных цен столкнулась с кризисными явлениями, включая девальвацию рубля.

По данным ЦБ, прибыль российских банков по итогам 2013 года составила 993,6 миллиарда рублей.