Бизнесу обещают в следующем году меньше проверок

Фискальная служба планирует в 2019 году сократить количество проверок бизнеса минимум на 10%.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) планирует сократить количество предприятий, которые попадут в план-график проведения документальных проверок на 2019 год, минимум на 10%.

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Как сообщила пресс-служба ГФС, об этом сказал исполняющий обязанности заместителя председателя службы Евгений Бамбизов в ходе встречи с представителями Союза украинских предпринимателей.

Согласно сообщению, в органах ГФС существует устаревший рискоориентированный подход к деятельности налогоплательщиков, в связи с чем есть необходимость сделать пересмотр утвержденных рисков для их актуализации.

«Утвержденные риски являются устаревшими и уже не могут объективно характеризовать то или иное предприятие. Мы сейчас осуществляем пересмотр критериев рискованности, определяем их актуальность и приоритетность. И уже планирование проверок на 2019 год будет осуществлено с учетом актуализированных рисков. Они будут обнародованы на портале ГФС для того, чтобы бизнес понимал, в каком случае фискальная служба придет к нему с проверкой», - цитирует пресс-служба Бамбизова.

Также сообщается, что в настоящее время Фискальная служба работает над внедрением электронной проверки, что позволит выявлять большую часть рисков еще до проведения проверки.

«Налогоплательщик при подаче любой отчетности будет получать файл с рисками, которые будет автоматически определять система... Плательщик может принять эти риски и провести соответствующую корректировку, может предоставить объяснение, почему такие расхождения возникли. Если согласие не будет достигнуто, то по результатам подачи отчетности в течение определенного времени при накоплении таких электронных файлов с определенными рисками, будет приниматься объективное решение о проведении аудита», - подчеркнул Бамбизов.

По данным пресс-службы, с 2018 года, в соответствии с нормами Налогового кодекса, годовые планы-графики документальных плановых проверок публикуются на сайте ГФС.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Государственная фискальная служба провела 652 внеплановые документальные проверки налогоплательщиков, по которым было доначислено 8,1 млрд грн.

ГФС включила в план-график проверок на 2018 год 5,5 тысяч налогоплательщиков - юридических лиц с объемами задекларированных доходов свыше 1,2 млрд грн.