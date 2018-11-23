Госбюджет-2019: какой курс гривни ждет украинцев

Госбюджет предусматривает курс гривни к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

Утвержденный Верховной Радой государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

«Расчеты проведены с использованием прогнозного курса на конец года - 29,4 грн/долл. США», - говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту «О государственном бюджете Украины на 2019 год».

Напомним, госбюджет-2018 предполагал среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 грн/долл. и курс в конец года на уровне 30,1 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

23 ноября Верховная Рада приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, доработанный и утвержденный Кабинетом министров ко второму чтению. В основе бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.