Министр финансов: прогнозы о дефолте Украины еще ни разу не оправдались

Прогнозы о возможном дефолте Украины за последние годы озвучиваются регулярно, но еще ни разу не оправдались, а страна, между тем, показывает себя дисциплинированным заемщиком, заявила в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Украина является примером того, как неправильно оцениваются риски. Для нашей страны риски преувеличены. После глобального кризиса 2008 года, риски которого также были оценены неправильно, нам предрекали дефолт не один раз. Но эти прогнозы так и не оправдались. Украина, наоборот, показывала себя дисциплинированным заемщиков», - отметила Яресько.

Она также обратила внимание, что и сейчас, когда Киев запрашивает дополнительный пакет финансовой помощи в объеме порядка 15 млрд долл., риски также оцениваются некорректно. «В прессе озвучивалась цифра в 15 млрд долл. Если сравнить с объемом средств, предоставленных, например, Греции, то я не думаю, что это существенная сумма для 45-миллионной страны, которую нельзя было бы найти», - подчеркнула Яресько.

Читайте такжеВероятность дефолта России сильно возросла из-за обвала нефти и рубляПри этом она напомнила, что правительство страны сегодня делает многое для проведения ключевых реформ – в судебной сфере, по борьбе с коррупцией, в деле достижения мира на востоке.

«У нас сильное правительство, готовое к реформам. Мы часто смотрим на цифры, но не учитываем человеческого фактора. А для Украины это существенно. Мы сегодня сильнее тех показателей, которые демонстрирует статистика», - резюмировала министр финансов.

Ранее Яресько отмечала, что на сегодня Украина в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства. В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. макрофинансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних финансовых обязательств. Объем платежей, необходимых к выплате в 2015 году, составляет порядка 11 млрд долл. Объем необходимых заимствований в 2015 году оценивается правительством в 15 млрд долл.