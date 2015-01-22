Путин одобрил антикризисный план стоимостью 1,4 трлн рублей

В промежуточном проекте плана нет упоминания кризиса, а называется он "Планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году", передает Русская служба Би-би-си.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов после встречи президента с правительством в Ново-Огареве объявил, что на "стабилизацию" экономики будет потрачено 1,375 трлн рублей.

Однако замечания Путина, по словам Шувалова, касались именно стоимости программы и источников ее финансирования - что может означать дальнейшее сокращение расходов.

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Первоначальный план, подготовленный минэкономразвития, был рассчитан на 2,7 трлн рублей, а после учета критики со стороны министерства финансов и предложений других ведомств согласованный проект "похудел" до 1,5 трлн рублей.

Вице-премьер Игорь Шувалов объяснил сокращение программы расходов на антикризисный план необходимостью оставаться в "разумных пределах" дефицита бюджета на 2015 год.

"Расходы на этот план в таком объеме огромные. Для того чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность, мы никаких разумных пределов нарушать не должны. Для того чтобы обеспечить эти пределы, от каких-то мероприятий в таком объеме нужно будет отказаться", - считает Шувалов.

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По словам вице-премьера, расходы на это план будут больше, чем ожидалось первоначально, но все-таки меньше, чем было во время кризиса 2008-2009 годов.

Деньги на антикризисную программу предполагается брать не только из Фонда национального благосостояния, но также предоставлять в виде государственных гарантий и бюджетных кредитов.

Владимир Путин в начале встречи с министрами заявил, что решение экономических проблем в России будет осуществляться с помощью рыночных механизмов.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев на совещании у Путина заметил, что в экономике наметилась тенденция к стабилизации, однако угроза снижения рейтинга страны до "мусорного" добавляет новые риски.

"Участники рынка опасаются снижения рейтингов ниже инвестиционного уровня. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на ситуацию на валютных рынках, в целом на финрынках", - цитирует Улюкаева РИА Новости.

Инфляция в годовом исчислении немного превысит 13%, а концу года выйдет на уровень конца 2014 года, предполагает глава минэкономразвития.

Промежуточный вариант антикризисного плана состоит из 63 пунктов (первоначальный план минэкономразвития состоял из 100 пунктов), и пока неизвестно, какие именно из статьей расходов "пошли под нож" непосредственно в процессе обсуждения у президента.

Ранее УНИАН сообщал, что в России решили продать валюты на $7,5 млрд ради стабилизации курса рубля.