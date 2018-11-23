По словам депутатов, почтовые операторы оказались не готовы к ее администрированию.

Верховная Рада отменила норму о "трех посылках", согласно которой один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц, потому что почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого механизма.

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Соответствующие изменения в Налоговый кодекс (законопроект №9260) народные депутаты поддержали во втором чтении, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, которыми уточняется порядок администрирования и повышаются ставки ряда налогов и сборов для балансировки государственного бюджета. В частности, законом вводится налогообложение налогом на добавленную стоимость для посылок в Украину суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя. Для этой нормы устанавливается переходный период с 1 января по 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью свыше эквивалента 150 евро.

Ранее Министерство финансов Украины совместно с Государственной фискальной службой инициировало введение налогообложения на международные посылки, которые ввозятся в Украину, если их стоимость превышает 22 евро. Однако инициатива в очередной раз была отвергнута Минфином из-за "шквала критики", несмотря на то, что лоббисты апеллировали к европейским нормам.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году», согласно которому один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц. При этом суммарная стоимость товаров в каждой из них не должна превышать 150 евро. А начиная с четвертой, такие отправления будут облагаться НДС, пошлиной и акцизом. Данное ограничение должно было заработать с 1 января 2019 года. Государственная фискальная служб ранее признала, что не сможет реализовать нормы данного закона из-за отсутствия понимания внедрения механизма отслеживания посылок.