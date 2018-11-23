Минфин еще в этом году собирается привлечь до $1,5 миллиарда кредитов

По словам министра финансов, Украина выполнила все условия для получения первого транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в 500 млн евро, потому ожидается получение этих средств до конца года.

Министерство финансов планирует до конца года привлечь на рынках заимствования до 1,5 млрд долларов США.

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Об этом во время брифинга заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, в этом году план по привлечению кредитных средств составлял до 3,5 млрд долларов, потому после недавнего размещения евробондов на 2 млрд долларов планируется "добрать" оставшуюся сумму.

"Планируется привлечь до 1,5 млрд долларов или на внешних рынках, или на внутреннем. Надеемся, что это будет макрофинансовая помощь от ЕС и кредиты под гарантии Всемирного банка", - сказала она.

По ее словам, Украина выполнила все условия для получения первого транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в 500 млн евро, потому ожидается получение этих средств до конца года.

Что касается привлечения кредитных средств под гарантии Всемирного банка, то глава Минфина сообщила, что до конца года можно рассчитывать на сумму до 650 млн долларов США.

Маркарова не стала комментировать, сколько планируется получить до конца года от Международного валютного фонда, добавив, что принятый госбюджет-2019 будет направлен в Фонд. После этого, по ее словам, нужно будет дождаться конкретного решения Совета директоров МВФ по программе сотрудничества с Украиной и выделения транша.

"Могу только сказать, что средства МВФ пойдут в резервы Национального банка, что является плюсом для макроэкономической стабильности", - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, 26 октября Министерство финансов подтвердило осуществление Украиной двух выпусков еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долл., ранее полученную из источников на рынке.