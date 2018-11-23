В Минфине прокомментировали раннее принятие бюджета-2019

Маркарова обратила внимание, что удалось достичь цели, чтобы дефицит госбюджета на следующий год не превышал 2,3% от ВВП.

Раннее принятие государственного бюджета Украины на 2019 год позволит намного лучше спланировать действия власти.

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Об этом во время брифинга заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Утверждение государственного бюджета сейчас является для нас чрезвычайно важным. Во-первых, мы намного раньше в этом году можем начать планировать 2019 год. Предсказуемость наша, как для украинского бизнеса, так и для наших международных партнеров, является чрезвычайно важной", - сказала она, добавив, что в госбюджете на 2019 год предусмотрены средства от международных кредиторов.

Глава Минфина обратила внимание, что правительство ставило себе за цель, чтобы дефицит госбюджета на следующий год не превышал уровень 2,3% от ВВП, чего удалось достичь.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень, или 2,3% ВВП, доработанный и утвержденный Кабинетом министров ко второму чтению.

В основе утвержденного бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривень и расходы в размере 1,112 триллиона гривень, что на 18 миллиардов гривень выше показателей первоначального проекта, принятого в первом чтении.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2019 года установлен в сумме 2,060 триллиона гривень, гарантированного государством долга – 388,6 миллиарда гривень.

Прожиточный минимум на одного человека в месяц с 1 января 2019 года составит 1853 гривни, с 1 июля - 1936 гривень, с 1 декабря - 2027 гривень.

Минимальная заработная плата с 1 января будет повышена до 4173 гривни в месяц, или до 25,13 гривни в почасовом размере.