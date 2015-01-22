Кудрин прогнозирует России серьезные последствия санкций и дешевой нефти

У России есть три года для того, чтобы приспособиться к новым ценам на нефть, но для этого придется сократить расходы. Такое мнение высказал экс-министр финансов Алексей Кудрин, пишет ТАСС.

"На ближайшие два года цена может быть $60", - сказал он, добавив, что цена $100 за баррель и выше - "это была ненормальная цена".

По мнению Кудрина, российская экономика должна была подстраиваться к цене $60-80. "Другой вопрос, что правительство позволило себе формировать бюджет при цене $100", - заметил он.

"У нас есть три года, чтобы приспособиться к цене на нефть, - продолжил Кудрин. - Ближайшие годы будут сложными. Нужно переходить к другой планке расходов".

Читайте такжеИран прогнозирует падение цен на нефть до $25 за баррельПо оценке экономиста, влияние санкций на российскую экономику практически равносильно влиянию от падения цены на нефть. "В дальнейшем такого падения курса не будет, - уверен Кудрин. - Получив двойной удар, Россия серьезно ощущает последствия". Он подсчитал, что нынешняя ситуация приведет к сокращению импорта на 40%, что существенно осложнит возможности для роста экономики.