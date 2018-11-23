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Сигареты в Украине подорожают

14:36, 23 ноября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующих изменений в Налоговый кодекс проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

"Законом предусматривается повышение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%, или в соответствии с прогнозным показателем инфляции", – говорится в пояснительной записке.

Также предусмотрено повышение с 1 января 2019 года ставки экологического налога за выбросы углекислого газа стационарными источниками с 0,41 грн до 10 грн за тонну и поэтапное повышение этой ставки до 30 грн за тонну до 2023 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, которыми уточняется порядок администрирования и повышаются ставки ряда налогов и сборов для балансировки государственного бюджета.

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Теги: #Налоговый кодекс#сигареты#цены на сигареты