Миллиард для президента: какие «сюрпризы» подготовила власть в госбюджете-2019 (видео)

Официально созданный Фонд президента Украины, на который выделили деньги, будет поддерживать образовательные и научные программы для молодежи. Неофициально говорят – бюджетный миллиард пойдет фактически на предвыборный пиар Порошенко.

В проекте бюджета на 2019 год предусматривается выделение 1 миллиарда гривень на специальный Фонд Президента Украины, с которого будут финансироваться образовательные и научные программы для молодежи.

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Об этом говорится в сюжете программы “Гроші”.

«Миллиард для президента. Точнее, для президентского фонда. Именно столько запланировали в бюджете на 2019-й. Официально созданный Фонд президента Украины будет поддерживать образовательные и научные программы для молодежи. Неофициально говорят – бюджетный миллиард пойдет фактически на предвыборный пиар Порошенко», - говорится в сюжете.

Подробнее о том, какие еще «подарки» приготовила власть для народа в бюджете на следующий год смотрите в сюжете.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, доработанный и утвержденный Кабинетом министров ко второму чтению.

В основе утвержденного бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн и расходы в размере 1,112 трлн грн, что на 18 млрд грн выше показателей первоначального проекта, принятого в первом чтении.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2019 года установлен в сумме 2,060 трлн грн, гарантированного государством долга - 388,6 млрд грн.

Прожиточный минимум на одно лицо в месяц с 1 января 2019 года составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

Минимальная заработная плата с 1 января будет повышена до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере.