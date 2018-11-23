Эксперты назвали ключевые риски госбюджета-2019

Ключевыми рисками госбюджета эксперты считают недооценку расходов на субсидии и оптимистичные ожидания от приватизации.

Ключевыми рисками принятого Верховной Радой государственного бюджета Украины на 2019 год является недооцененный объем расходов на финансирование субсидий населению для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства в случае повышения цен на газ и слишком оптимистичные ожидания от приватизации.

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Как говорится в комментарии экспертов Центра экономической стратегии (ЦЭС), переданном агентству УНИАН, запланированные поступления от приватизации можно получить за счет продажи крупных объектов, что в предвыборных условиях достаточно сложно, даже если рыночные условия будут благоприятными.

В ЦЭС напомнили, что ключевым ограничивающим фактором для бюджета следующего года является пиковый период выплат по внешним долгам, так как в 2019 году по сравнению с текущим годом сумма погашений по внешним долгам выросла почти вдвое – до 4,3 млрд долл. США или 3,3% ВВП, по внутренним - на 30%.

«Высокий уровень расходов на обслуживание и погашение долгов не позволяет снижать налоговую нагрузку, ограничивает возможности для роста бюджетных расходов и несет риски рефинансирования», - отмечается в комментарии.

В то же время, в ЦЭС приветствовали своевременное принятие госбюджета на 2019 год и выполнение предельного бюджетного дефицита, несмотря на приближение выборов.

«Мы надеемся, что оперативное принятие бюджета позволит представить его на рассмотрение Совета директоров МВФ уже в этом году, и Украина как можно быстрее получит необходимые средства. А и дисциплина, которую продемонстрировали при соблюдении дефицита, мы надеемся, в будущем станет нормой и для жестких потолков расходов по распорядителям бюджетных средств, даже без давления со стороны доноров», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада утром 23 ноября (в 6 часов) приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.

Как заявила в ходе брифинга министр финансов Оксана Маркарова, в утвержденном госбюджете-2019 предусматривается 58 млрд грн на субсидии населению, что должно покрыть все потребности.

Также Маркарова считает реальным выполнение планового показателя поступлений средств от приватизации государственного имущества в 2019 году в размере 17 млрд грн.