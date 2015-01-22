American Express сократит в этом году более 4 тысяч рабочих мест

Международная платежная система American Express сократит более 4 тысяч рабочих мест в 2015 году, заявил финансовый директор компании Джефф Кэмпбелл, передает ПРАЙМ.

Увольнения, которые будут проведены как на территории США, так и за их пределами, затронут более 6% общего штата компании в 62,8 тыс. сотрудников на конец 2013 года. Отмечается, что сокращения сотрудников привели к списанию 313 млн долларов в четвертом квартале в качестве издержек на реструктуризацию.

Читайте такжеПлатежная система Skrill отключила аккаунты клиентов в оккупированном КрымуКомпания также сообщила об увеличении квартальных издержек и резком скачке резервов на возможные потери по ссудам на 21,5% - до 582 млн долларов.

Чистая прибыль American Express по итогам четвертого квартала 2014 года увеличилась до 1,45 млрд долларов с 1,31 млрд долларов по итогам аналогичного периода 2013 года. Чистая квартальная прибыль, приходящаяся на одну акцию, составила 1,39 доллара на акцию против 1,21 доллара на акцию годом ранее.

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