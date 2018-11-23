Группа Компаний «ЛИГА» инвестирует в негосударственное пенсионное обеспечение

Группа компаний "ЛИГА" расширяет свои бизнес-направления. В августе 2018 года компания "ЛИГА ПЕНСИЯ" приобрела 100% прав собственности открытого негосударственного пенсионного фонда "Взаимопомощь" - одного из первых украинских фондов.

Как отметил Президент ГК "ЛИГА" Сергей Бондаренко, развитие негосударственного пенсионного обеспечения - один из важнейших элементов повышения благосостояния и социальной защищенности граждан, а для ГК "ЛИГА" это - логичный и обдуманный шаг в развитии своего бизнес-портфеля.

"За 27 лет своей деятельности, Группа Компаний "ЛИГА" заслужила безупречную репутацию как среди клиентов и пользователей, так и среди деловых партнеров, подтверждая на деле свою эффективность, надежность и стабильность. Высокий уровень социальной ответственности, эффективная финансовая политика, выстроенное корпоративное управление, инвестиции в надежные проекты, более 20-ти различных направлений бизнеса, успешные выводы уникальных инновационных продуктов, которые многие годы являются лидерами, выход на зарубежные рынки – вот те ключевые факторы, которые повлияли на наше решение заниматься новой сферой деятельности для страны и для нас, и гарантировать безусловную надежность и честность для вкладчиков. Все компании Группы разделяют единую миссию и ценности, а благодаря взаимопониманию с партнерами и общим целям каждый из бизнесов преуспевает" - отметил Сергей Бондаренко.

Он подчеркнул, что столь прочный фундамент Группы обеспечит Фонду доверие, устойчивое положение на рынке и долгосрочную перспективу. "Наша команда будет использовать весь свой профессионализм и опыт для того, чтобы стать крупнейшим игроком рынка негосударственного пенсионного обеспечения и дать удобный, надежный инструмент каждому для формирования своих накоплений для обеспечения финансово-независимой и счастливой старости", - добавил Президент ГК ЛИГА.

Генеральным директором компании "ЛИГА ПЕНСИЯ" назначен Дмитрий Бондаренко (член Наблюдательного совета и Генеральный директор ГК "ЛИГА"), что является показателем прозрачности со стороны собственников и показывает их открытость, и серьезные намерения в отношении развития этого направления.

Дмитрий Бондаренко отметил, что негосударственные пенсионные фонды являются стандартным и эффективным инструментом для накопления пенсионных сбережений во всем мире. По его словам, пришло время и для украинских граждан оценить преимущества этого инструмента для осознанного формирования своего успешного будущего.

"Это новая, и не совсем привычная, для нашего общества модель заботы о своем будущем заранее. Сегодня в США, в Европе, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не являлся вкладчиком НПФ, ведь там, это необходимый элемент системы пенсионного обеспечения, результат которого мы с вами наблюдаем, когда выезжаем за пределы Украины и встречаем счастливых пенсионеров, путешествующих и наслаждающихся жизнью. Мы хотим продвигать в Украине модель осознанной заботы о своем пенсионном периоде, который даст людям совершенно другие возможности при выходе на пенсию. Так живет весь цивилизованный мир и пора нам тоже приходить к этому" - подчеркнул Дмитрий Бондаренко.

ОНПФ "Взаимопомощь", который приобрела компания "ЛИГА ПЕНСИЯ", основан в 2004 году, согласно Закону "О негосударственном пенсионном обеспечении" как неприбыльная организация. Он был в числе первых негосударственных пенсионных фондов в Украине. На момент покупки ОНПФ "Взаимопомощь" насчитывал 922 участника, активы фонда составляют 2,484 млн. грн. Управлением фонда будет заниматься высший коллегиальный орган - Совет Фонда, в состав которого вошли люди, заслуживающие колоссального доверия и ведущие профессионалы отрасли.

Главой Совета Фонда стала Ольга Бондаренко, супруга Дмитрия и руководитель Международного Благотворительного Фонда "Let’s Help!". В Совет Фонда вошли: Артем Афян, управляющий партнер юридической компании "Юскутум"; Виктория Калинина, HR-директор компании "ЛИГА:ЗАКОН"; Александр Ткач, автор трех книг на тему негосударственного пенсионного обеспечения, специалист в сфере пенсионной реформирования, кандидат технических наук, доцент.

Совет Фонда для управления активами, администрирования и хранения активов выбрал лучших профессионалов отрасли. С 1 ноября 2018 года для управления активами ОНПФ "Взаимопомощь" Советом Фонда была выбрана компания "КУА-АПФ "Upinvest", входит в группу ICU, как лучший управляющий для повышения доходности фонда и размера пенсионных сбережений участников.

С 1 октября Совет Фонда подписал договор по администрированию с ООО "Администратор пенсионного фонда "Центр персонифицированного учета", основанным в 2004 году, исключительным видом деятельности которого является администрирование пенсионных фондов. Банком-хранителем был выбран один из самых крупных банков Украины АТ "УкрСиббанк", который входит в международную группу BNP Paribas Group.

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Для справки:

Группа Компаний «ЛИГА» - это объединение независимых современных инновационных компаний, которые успешно действуют на разных рынках c 1991 года. В структуру ГК ЛИГА также входят: крупнейший в стране разработчик информационно-правовых и сервисных решений «ЛИГА:ЗАКОН»; медиа-холдинг «LIGAMEDIA»; консалтинговая группа «JUSCUTUM»; Международный Благотворительный Фонд «LET'S HELP!»; производственная компания «MÖBIUS», инновационная компания анализа медиа-контента «SEMANTRUM», агентство по созданию систем лояльности «KETCHUP LOYALTY MARKETING EASTERN EUROPE», сеть ресторанов здорового питания при спорткомплексах Sportlife «EDA Baggete & Salad Bar», одна из крупнейших сетей кофеен «AROMA KAVA», видео дистрибутор Lookness. Также ГК ЛИГА имеет ряд активов в недвижимости.

Детальнее о ГК: www.ligagroup.com