Нацбанк продолжил укреплять официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 22 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1576.7642 (с 21 января – 1578.4755);

100 евро – 1827.9427 (с 21 января – 1827.7168);

10 российских рублей – 2.4052 (с 21 января – 2.4289).

Читайте такжеНБУ за год втрое увеличил продажу валюты на межбанке - до $9 млрдКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в субботу, 17 января, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,8764, что на 2 копейки ниже последнего исторического минимума, установленного НБУ 22 декабря 2014 года на уровне 15,8544.

В понедельник, 19 января, Нацбанк взял курс на укрепление гривни.