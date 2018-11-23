В Фискальной службе похвастались ростом поступлений единого соцвзноса

В октябре поступления ЕСВ составили 18,7 миллиарда гривень, что больше показателя октября 2017 года на 23%.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-октябре этого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,8%, или на 34,7 миллиарда гривень - до 163,9 миллиарда гривень.

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Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС), в частности, только в октябре поступления ЕСВ составили 18,7 миллиарда гривень, что больше показателя октября 2017 года на 23%.

В пресс-службе подчеркнули, что единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на прошлой неделе предложил Верховной Раде увеличить максимальную базу начисления единого социального взноса до 25 минимальных заработных плат с 15 (до 104 тысяч гривень с 55,8 тысячи гривень) и ввести регрессивную шкалу размера оплаты ЕСВ.

Сразу после этого Европейская Бизнес Ассоциация выступила против "избирательного увеличения" налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.

Министерство экономического развития и торговли также высказалось против данной инициативы, так как она противоречит логике налоговых реформ, которые проводятся в стране со времен Евромайдана.

Поступления ЕСВ в январе-октябре 2017 года составили 129,2 миллиарда гривень.