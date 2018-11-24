Баланс недели: Рада приняла бюджет-2019, лоукост-авиакомпании объявили о расширении бизнеса в Украине, а Порошенко подписал закон о растаможке авто на еврономерах

Народные депутаты после бессонной ночи с четверга на пятницу приняли предложенный правительством закон о государственном бюджете на 2019 год. Много лет страна получала свою главную финансовую роспись «под елочку», а порой бюджетный процесс продолжался и в январе. Теперь эта традиция сломана, закон был одобрен в установленные Бюджетным кодексом сроки. Впрочем, традицию ночных бюджетных бдений побороть не удалось. Финальное голосование 240 утомленных депутатов провели около шести утра.

«Мы смогли принять бюджет на следующий год 23 ноября - впервые почти за полтора месяца до Нового года. Сбалансированный и реалистичный документ, где сохранены все наши приоритетные направления финансирования - армия, безопасность, образование, медицина, дороги, дальнейшая децентрализация», - не без гордости написал в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

Согласно документу, доходная часть бюджета - 1,026 трлн грн, расходная – 1,112 трлн грн, дефицит на уровне 89,9 млрд грн, или 2,3% ВВП. По словам Гройсмана, утвержденный бюджет откроет для Украины возможности не только планового вхождения в следующий финансовый период, но и усиления сотрудничества с международными партнерами по программам финансовой помощи.

Принятие сбалансированного госбюджета с низким уровнем дефицита было одним из основных требований ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда.

Назначенная Верховной Радой в четверг новым министром финансов Украины Оксана Маркарова на своей первой в статусе министра пресс-конференции заявила, что Украина выполнила предварительные условия для старта новой 14-месячной программы stand-by МВФ объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда. Еще одно важное условие – повышение тарифов на газ для населения правительство после многих месяцев колебаний и раздумий выполнило несколько недель назад.

Новая программа МВФ, отметила Маркарова, позволит рассчитывать на получение страной уже до конца текущего года 500 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза и до 650 млн долл. под гарантии Всемирного банка. Таким образом, страна практически избавляется от головной боли, где найти средства на погашение и обслуживание госдолга в следующем году президентских и парламентских выборов.

Бюджет умеренного экономического роста

Одобренный парламентом бюджет на 2019 год базируется на прогнозе экономического роста на уровне 3%, снижения инфляции до 7,4% с порядка 10% в 2018 году, курса нацвалюты к концу 2019 года - 29,4 грн/долл. При этом показатель государственного долга установлен в размере 2,060 трлн грн. Документ делает акцент на повышении социальных стандартов: минимальная зарплата с 1 января повысится до 4173 грн, а прожиточный минимум – до 1853 грн с 1 января с последующим ростом с июля до 1936 грн и с декабря - до 2027 грн.

Расходы на медицину увеличены на 3,4 млрд грн, до 95,7 млрд грн. Также на 4,5 млрд грн повысился объем средств на образование, до 126,9 млрд грн. Расходы на оборону и безопасность выросли на 1,8 млрд грн, до 211,9 млрд грн. Кроме того, в госбюджете-2019 предусмотрено направить 55 млрд грн на дороги, а на выплаты пенсий - 167,5 млрд грн. Полмиллиарда гривен правительство заложило для «Укрпошты» - компенсация расходов на услуги по доставке пенсий и денежной помощи.

Дополнительные расходы госказны – субвенции местным бюджетам для выплаты льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг – более 58 млрд грн. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, эти средства будут расходоваться по двум программам, одна из которых предусматривает переход на монетизацию субсидий до конца следующего года. При этом, она заверила, что в утвержденном бюджете хватит средств для проведения индексации пенсий украинцам и увеличения пенсий военным.

Растущие расходы предлагается компенсировать за счет повышения ставок акцизного налога на табачные изделия, экологического налога за выбросы углекислого газа, ставки ренты за пользование недрами для добычи нефти и конденсата, железной руды и за специальное использование лесных ресурсов. Законом также вводится налогообложение налогом на добавленную стоимость почтовых посылок в Украину суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя. Кроме этого, совершенствуется электронная система контроля оборота топлива, что, как отмечают в Минфине, позволит увеличить поступления акцизного налога на топливо. По расчетам Министерства финансов, эти изменения позволят увеличить поступления в сводный бюджет в объеме 6,3 млрд грн, из них в государственный бюджет – 5,9 млрд грн. Еще 1 млрд гривен должно поступить в спецфонд госбюджета от растаможивания автомобилей с европейской регистрацией. Эти средства правительство перечислит в виде дотации в Пенсионный фонд.

Кроме принятия бюджета, Верховная Рада в четверг поддержала рокировки в правительстве. Помимо уже упомянутого назначения Маркаровой, распрощавшейся со статусом исполняющей обязанности министра, парламентарии назначили депутата от «Блока Петра Порошенко» Ирину Фриз министром новосозданного ведомства по делам ветеранов. Рада также приняла отставку министра аграрной политики Тараса Кутового, который еще в 2017 году написал соответствующее заявление.

Атака лоукостов

Уходящая неделя оказалась очень насыщенной авиационными событиями. На встрече с президентом Петром Порошенко коммерческий директор компании Ryanair Дэвид О'Брайан заявил, что эта бюджетная авиакомпания рассматривает возможность открытия в Украине лаборатории по своему программному обеспечению. Менеджер Ryanair также объявил о планах в перспективе трех-пяти лет инвестировать в нашу страну порядка 1,5 млрд долл., увеличив на украинском направлении флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн человек.

«Надеемся, что мы увеличим количество маршрутов в Киев. Мы надеемся увеличить до лета пассажиропоток до одного миллиона пассажиров. Надеемся, что через три-пять лет пассажиропоток увеличится до пяти миллионов. Это увеличит наш флот в Украине до пятнадцати самолетов и составит до 1,5 млрд долл. инвестиций», - сказал О'Брайан.

На совместной пресс-конференции с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном коммерческий директор Ryanair объявил об открытии с апреля 2019 года пяти новых направлений из Украины.

«Хорошие новости для Украины. Мы запустим пять новых рейсов из Киева в период летней навигации. Это - Дублин, София, Пафос на Крите, Манчестер, Афины», - сказал он. Таким образом, с летнего сезона 2019 года из нашей страны будут летать 22 рейса этой авиакомпании.

На уходящей неделе еще одна крупная европейская бюджетная авиакомпания порадовала украинцев. На встрече с Порошенко генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади заявил о планах возобновить работу украинской дочерней компании «Визз Эйр Украина», которая была прекращена в 2015 году.

«Украина всегда была и остается чрезвычайно важным рынком для Wizz Air. В подтверждение нашей приверженности Украине и в ответ на высокий спрос потребителей, Wizz готова в ближайшее время существенно увеличить объем своих инвестиций в страну. В том числе, речь идет о возобновлении в 2019 году работы нашей украинской дочерней компании «Визз Эйр Украина», и здесь мы рассчитываем на необходимую поддержку от представителей украинской власти», - сказал Варади.

По его словам, возобновление работы «Визз Эйр Украина» позволит расширить сеть лоукост-маршрутов авиакомпании в/из Украины благодаря инвестициям порядка 2,5 млрд долл., которые будут направлены на увеличение украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

«Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины. В результате, запланированный объем перевезенных пассажиров составит шесть миллионов в год к 2025 году», - подчеркнул Варади.

Бесспорно, такое решение авиакомпании является позитивом с точки зрения экономики, ведь в случае создания дочерней компании налоги будут уплачиваться в украинский бюджет. Кроме того, получение украинской лицензии даст право перевозчику выполнять внутренние рейсы. Поэтому, возможно, в скором времени украинцы смогут летать c WizzAir по лоукост-тарифам между крупными городами нашей страны.

Еще одним знаковым авиационным событием уходящей недели стала новость о планах властей построить новый аэропорт «Приднепровье» на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей возле поселка Соленое. Министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил уверенность, что новый аэропорт может быть построен в течение трех лет.

«Принято решение о строительстве нового аэропорта в поселке Соленое. Расстояние между городами Днепр и Запорожье 30-40 км… Это будет первый новый аэропорт в Украине. Он будет строиться со следующего года. Я уверен, что на протяжении двух - максимум трех лет мы завершим этот объект», - сказал министр.

По словам председателя Днепропетровского областного совета Глеба Прыгунова, строительство большого авиационного хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух регионов. Он сообщил, что на строительство аэропорта предусматривают выделить 1 млрд грн.

Ремонт дорог: итоги 2018 года

На уходящей неделе глава «Укравтодора» Славомир Новак на заседании Кабинета министров отчитался о результатах кампании в 2018 году по масштабному ремонту разбитых украинских дорог.

«Строительный сезон завершен. Впервые за годы независимости Украины сезон строительства и ремонта дорог завершен в конце октября - начале ноября. Это европейский уровень», - заявил Новак. По его словам, на дорогах государственного значения выполнено 95% работ от планируемого на текущий год. Вместе с тем, Новак обратил внимание на провалы в работе региональных властей по ремонту дорог местного значения.

«С начала этого года был запущен первый этап децентрализации дорог. Впервые местные органы власти получили дороги и деньги. С этого года вся ответственность на плечах местной власти. В этом году 11,5 млрд грн. В следующем году это будет 14,6 млрд грн. Мы видим, что общий объем выполнения работ на дорогах местного значения составляет 63%», - сетовал он.

Глава «Укравтодора» напомнил о заложенном в бюджете увеличении объемов государственного финансирования дорожных работ и призвал региональные власти в следующем году показать максимальный результат.

«Общий объем финансирования дорог из Дорожного фонда – 51,1 млрд грн. Из этой суммы на дороги госзначения – 34,4 млрд грн, а на дороги местного значения - 14,6 млрд грн. На безопасность – 2,1 млрд грн», - подчеркнул Новак.

По словам главы «Укравтодора», за эти деньги планируется продолжить реализацию проекта GO highway, который соединит Одессу и Гданьск автобаном, а также ремонт дороги Одесса – Рени, Запорожье – Мариуполь, строительство второй бетонной дороги Николаев – Кропивницкий, Мерефа - Павлоград, Днепр - Решетиловка и строительство северного объезда города Ривне – 200 млн грн.

Со своей стороны глава правительства Владимир Гройсман отметил, что суммарно в 2019 году на дорожную отрасль будет направлено почти 56 млрд грн.

«Общий бюджет на дороги - 51 млрд грн плюс 4 млрд грн МФО. Это будет почти 56 млрд грн. Нам очень важно реализовать стратегию ремонта и строительства дорог. Объединить все областные центры», - подчеркнул премьер-министр.

Кроме этого, на заседании Кабмина была затронута тема контроля качества отремонтированных дорог. Так, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что со следующего года будет проверяться не только качество ремонта дорог, но и качество стройматериалов.

Протесты «евробляхеров» на паузе

На уходящей неделе успел начаться и приостановиться протест владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Свои акции «евробляхеры» провели у стен Верховной Рады и частично заблокировали движение на ряде трасс в областях.

Главное требование участников акций протеста – отменить принятые Радой в начале ноября законы, вводящие новый порядок растаможивания автомобилей. В частности, новации предусматривают снижение акциза за таможенное оформление автомобилей и устанавливают значительные штрафы за нарушение таможенных правил. Кстати, за принятие этих законов выступали сами автомобилисты на еврономерах. Однако они требовали учесть некоторые правки, которые еще больше снизят растаможку авто. Парламент правки не учел, что и стало причиной очередной волны протестов «евробляхеров». Это накалило ситуацию на дорогах. Министр внутренних дел Арсений Аваков пригрозил силовым образом разблокировать автотрассы. По его словам, перекрывающие дороги водители перешли допустимые рамки правового поля, а их действия ограничивают возможности других граждан. Полиция уже открыла пять уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций.

Правда, применять силу полиции так и не пришлось. Руководитель «АвтоЕвроСилы» Олег Ярошевич объявил на митинге под стенами парламента о приостановке акций протеста. «Мы вынуждены приостановить нашу акцию под стенами Верховной Рады. Нет смысла стоять и в областях на дорогах. Кстати, хочу сказать, что ни одна трасса не перекрывалась полностью. Было только ограничение движения», - сказал Ярошевич.

Некоторые радикально настроенные владельцы подержанных автомобилей с европейской регистрацией высказались за продолжение давления на власть, они требовали ветирования закона президентом.

Однако утром в пятницу Петр Порошенко подписал документ - «непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто» - и призвал «евробляхеров» на протестовать и в установленном законом порядке растаможить свои авто. Внемлют ли словам президента владельцы авто на еврономерах, мы сможем узнать в ближайшие дни.

На следующей неделе завершится последний месяц осени и украинцы, оправившись от «черной пятницы», начнут готовиться к новогодним праздникам. И как предвестник этого праздника – во многих регионах пойдет снег, а в столице начнут перекрывать часть центральных улиц для старта строительства городка Деда Мороза. Цены на нефть на мировом рынке, к радости украинских автомобилистов, скорее всего, продолжат снижаться, а Международный валютный фонд получит из Киева для изучения закон о государственном бюджете, дабы принять окончательное решение о новой программе поддержки Украины.

Александр Куницкий