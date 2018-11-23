В понедельник в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2779,5828 (23 ноября – 2774,5837)
100 EUR – 3155,3824 (23 ноября – 3163,8578)
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,78/27,80 гривни/доллар.
Текущие котировки гривни на 2 копейки ниже уровня закрытия вчерашних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,60/31,62 гривни/евро.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8033 гривни/доллар.