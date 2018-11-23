Адвокаты Коломойского удовлетворены решением Высокого суда Лондона об отказе рассматривать иск «Приватбанка» - комментарий

В комментарии для УНИАН специалисты юридической фирмы «Fieldfisher» отмечают, что «Приватбанк» искусственно строил дело таким образом, чтобы оно рассматривалось именно в Лондоне.

Юристы из компании «Fieldfisher» предоставили УНИАН комментарий относительно решения Высокого суда Лондона по делу «Приватбанк» против Игоря Коломойского и других. Партнер практики международных споров «Fieldfisher» Эндрю Лафферти, который представлял в процессе Коломойского, сообщил: «Мы очень довольны за нашего клиента от того, что судья принял решение, что приказ о всемирном аресте активов («ВАА») следует отменить, и дело должно быть отклонено вследствие значительного и умышленного сокрытия и искаженного представления информации в суд истцом, «Приватбанком», во время слушания, на котором было дано ВАА (и на котором представители ответчиков не присутствовали). Суд установил, что ВАА никогда не должен был быть предоставленным, и что истец искусственно построил это дело таким образом, чтобы неправомерно попытаться вовлечь в производство г-на Коломойского и г-на Боголюбова. Наш клиент всегда утверждал, что иск Банка является политически мотивированным и неправомерным, и потерпит неудачу».

«Кроме того, это дело отметило важный момент касательно юрисдикции. Лондон является важным юридическим центром и средоточием судебных разбирательств, и, понятно, что много кто хочет судиться именно здесь. Однако, истец пытался искусственно построить дело таким образом, чтобы обеспечить его рассмотрение в Лондоне (где истец считал, что имеет определенные судебные преимущества, такие как возможность получения ВАА). Судья Фанкурт признал, что это является недопустимым и нарушает права г-на Коломойского и г-на Боголюбова, в соответствии со статьей 6 Луганской конвенции, судиться по месту жительства», - добавил Лафферти.

Ранее УНИАН сообщал, что Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудное дело по иску "Приватбанка" к его экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.