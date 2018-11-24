В 2019 году пенсии будут повышать дважды: в Раде рассказали детали госбюджета

В Госбюджете заложена индексация пенсий дважды в год.

В Государственном бюджете на 2019 год заложены два автоматических повышения пенсий, а также для пересчет 500 тысячам военных пенсионеров.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил первый заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

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"Сейчас в пенсионной реформе заложен автоматический перерасчет. Поэтому уже не должны ждать пенсионеры желания и настроения отдельного политика или политиков для того, чтобы пенсии перечислялись. Поэтому с 1 января – и это заложено в бюджете, потому что так говорит закон – 500 тысяч военнослужащих получат перерасчет. А с 1 марта более 10 миллионов пенсионеров получат перерасчет", - рассказал политик.

По его словам, в законе заложена индексация пенсий дважды в год: формула учитывает индекс инфляции, а также реальные поступления в Пенсионный фонд, то есть, если увеличиваем поступления в Пенсионный фонд – автоматически увеличиваются и пенсии.

Кононенко также добавил, что в 2019 году ожидается до 9 миллиардов доходов от растаможки автомобилей на иностранной регистрации, которые пойдут на повышение пенсий и других социальных выплат.

"Что касается "евробляхеров". В бюджете заложен 1 миллиард гривен поступлений от этого растаможивания, который пойдет в Пенсионный фонд. По расчетам Минфина – и лично я их проверял, потому что этой темой я занимался – это может быть от 5 до 8 миллиардов гривен. Но Международный валютный фонд подошел к этому более консервативно. Поэтому в бюджете заложен 1 миллиард гривен, который согласован с МВФ", - отметил депутат.