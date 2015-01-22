Европейский центробанк объявил о старте скупки активов на €60 млрд ежемесячно
При этом ЕЦБ оставил ключевые ставки на прежнем минимальном уровне.
ЕЦБ объявил о начале расширенной программы покупки активов на сумму €60 млрд ежемесячно, передает Bloomberg.
Читайте такжеОбвал евро пока в интересах европейского Центробанка и бизнеса еврозоны - экспертыПрезидент Европейского центрального банка Марио Драги по заверешению заседания ЕЦБ в четверг, 22 января, заявил, что программа предполагает покупку как частных, так и государственных ценных бумаг, на сумму до €60 в месяц, чтобы стимулировать рост экономики ЕС и противостоять дефляции. Покупка активов продлится до конца сентября 2016 года.
Кроме того,Европейский центробанк по итогам заседания в четверг, 22 января, оставил процентные ставки без изменений, передает Reuters.
Такое решение банка было ожидаемым после того, как он снизил ставки до рекордных минимумов в сентябре 2014 года.
Читайте такжеFrankfurter Allgemeine: Давос и начало концаЕЦБ оставил ключевую ставку на отметке 0,05 процента годовых, депозитную ставку - на уровне минус 0,20 процента годовых, а кредитную ставку - на уровне 0,30 процента годовых.