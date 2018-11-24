Карлос Гон рассчитывал получить около $71 миллиона после ухода из Nissan - СМИ

В начале недели Карлос Гон был арестован в Токио по обвинению в предоставлении ложных сведений Токийской фондовой бирже.

Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон рассчитывал после ухода из компании получить порядка 8 млрд иен ($71 млн).

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Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на источники близкие к расследованию. Именно эта сумма составляет разницу между официальным доходом Гона, указанным в декларации, и реальным, который, как считает следствие, он скрывал, передает kommersant.

С 2010 года Карлос Гон декларировал только один из двух миллиардов в год, опасаясь, что большая сумма может быть плохо воспринята общественным мнением. Остальные деньги он рассчитывал получить после ухода из компании в качестве бонусов к выходному пособию и по контрактам за консультативные услуги.

Как сообщал УНИАН, в начале недели Карлос Гон был арестован в Токио по обвинению в предоставлении ложных сведений Токийской фондовой бирже. Как показала внутренняя проверка Nissan, крайне популярный в Японии топ-менеджер, считавшийся спасителем всех трех акционеров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, занижал размер своей зарплаты в корпоративной отчетности. Позднее Nissan уволила Гона с поста председателя правления.