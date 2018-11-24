Товарооборот между Украиной и Латвией за 9 месяцев вырос почти на половину - Порошенко

В следующем году состоится заседание Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Товарооборот между Украиной и Латвией за 9 месяцев 2018 года вырос на 43%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместной с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом пресс-конференции в Киеве.

Порошенко отдельно подчеркнул экономическое сотрудничество между Украиной и Латвией.

«Мы видим, что цифры говорят сами за себя - за 9 месяцев 2018 года рост взаимного товарооборота составил 43%», - отметил он.

По словам главы Украинского государства, «это является ярким свидетельством того, что в обеих странах созданы максимально (благоприятные - УНИАН) условия, чтобы бизнес открывал новые рынки, выходил на новые рынки».

Президент отметил, что для Украины чрезвычайно важным является открытие европейских рынков, поскольку Россия применила эмбарго в отношении украинских товаров.

Также Порошенко положительно оценил сотрудничество с Латвией в транспортной сфере.

«Хорошим примером может быть совместный проект «Поезд четырех столиц», который объединяет, в том числе, Киев и Ригу. Это также пример нашей эффективного взаимодействия», - добавил он.

«Дальнейшим развитием нашей практического взаимодействия может служить проведение в следующем году заседания Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Мы договорились о том, что мы предпримем шаги для ускорения проведения заседания этой комиссии», - резюмировал президент.