Резервы России сократились за неделю почти на $7 млрд

По итогам декабря 2014 года золотовалютные резервы РФ упали на 33,42 миллиарда долларов, передает Lenta.ru.

25 декабря ЦБ пояснил, что резервы сокращаются из-за предоставления банкам валютных кредитов.

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Представитель регулятора тогда заявлял, что деньги предоставлялись на аукционах валютного РЕПО, а также по операциям «валютный своп». Эти средства вернутся в резервы, так как были выданы на возвратной основе, пояснили в ЦБ.

Кроме того, на сокращение резервов повлияла валютная переоценка из-за укрепления доллара по отношению к евро.

Ранее УНИАН сообщал, что международные резервы России за неделю с 19 по 26 декабря сократились на $10 млрд.