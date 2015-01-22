Резервы России сократились за неделю почти на $7 млрд
За неделю с 9 по 16 января золотовалютные резервы России сократились на 6,8 миллиарда долларов до 379,4 миллиарда.
По итогам декабря 2014 года золотовалютные резервы РФ упали на 33,42 миллиарда долларов, передает Lenta.ru.
25 декабря ЦБ пояснил, что резервы сокращаются из-за предоставления банкам валютных кредитов.
Читайте такжеРезервы РФ за неделю сократились на 15 миллиардов долларов
Представитель регулятора тогда заявлял, что деньги предоставлялись на аукционах валютного РЕПО, а также по операциям «валютный своп». Эти средства вернутся в резервы, так как были выданы на возвратной основе, пояснили в ЦБ.
Кроме того, на сокращение резервов повлияла валютная переоценка из-за укрепления доллара по отношению к евро.
Ранее УНИАН сообщал, что международные резервы России за неделю с 19 по 26 декабря сократились на $10 млрд.