МВФ пока не определил дату заседания Совета директоров по Украине
Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд пока не определил дату заседания Совета директоров.
Во время этого заседания может быть принято решение об удовлетворении просьбы украинских властей о новой долгосрочной программе кредитования украинской экономики, включающей механизм расширенного финансирования EFF.
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Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сообщил заместитель главы департамента внешних связей Фонда Уильям Мюррей.
«Пока даты заседания Совета нет. Миссия сейчас работает в Киеве, они ведут переговоры, оценки, - сказал Мюррей. - Окончательно решение по программе в любом случае будет принимать Совет директоров. И пока у нас нет никаких других деталей. Если решение о программе будет принято, она будет профинансирована».
Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ подписали двухлетнюю программу сотрудничества в апреле 2014 года общим объемом финансирования 17 млрд долл. В 2014 году Украина получила от МВФ два транша кредита общим объемом 4,6 млрд долл., что составило половину общего пакета финансовой помощи, полученного нашей страной в течение 2014 года. Очередная миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 8 января и приступила к работе.
Также сообщалось, что Порошенко рассчитывает на новую программу сотрудничества с МВФ в конце января, о чем он заявил 21 января на форуме в Давосе. В то же время, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Международный валютный фонд получил просьбу от властей Украины о подписании новой долгосрочной программы сотрудничества взамен существующей программы stand-by и готов рассмотреть ее в ходе заседания Совета директоров Фонда.
Решение МВФ является крайне необходимым не только для получения финансирования по линии Фонда, но также для получения доступа к дополнительным пакетам финансовой помощи со стороны других кредиторов – Всемирного банка, ЕБРР, а также помощи правительства США, стран ЕС и Японии. В январе 2015 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности ЕС предоставить Украине 1,8 млрд евро, правительство США заявило о готовности предоставить госгарантии на 2 млрд долл. Еще порядка 500 млн евро выделило Украине правительство Германии. Пакет помощи в 300 млн долл. выделило правительство Японии.
В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. финансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних обязательств. В 2015 году объем внешних обязательств, необходимых к выплате, составит порядка 11 млрд долл. При этом объем необходимого внешнего финансирования для Украины составляет порядка 15 млрд долл.