МВФ пока не определил дату заседания Совета директоров по Украине

Во время этого заседания может быть принято решение об удовлетворении просьбы украинских властей о новой долгосрочной программе кредитования украинской экономики, включающей механизм расширенного финансирования EFF.

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Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сообщил заместитель главы департамента внешних связей Фонда Уильям Мюррей.

«Пока даты заседания Совета нет. Миссия сейчас работает в Киеве, они ведут переговоры, оценки, - сказал Мюррей. - Окончательно решение по программе в любом случае будет принимать Совет директоров. И пока у нас нет никаких других деталей. Если решение о программе будет принято, она будет профинансирована».

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ подписали двухлетнюю программу сотрудничества в апреле 2014 года общим объемом финансирования 17 млрд долл. В 2014 году Украина получила от МВФ два транша кредита общим объемом 4,6 млрд долл., что составило половину общего пакета финансовой помощи, полученного нашей страной в течение 2014 года. Очередная миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 8 января и приступила к работе.

Также сообщалось, что Порошенко рассчитывает на новую программу сотрудничества с МВФ в конце января, о чем он заявил 21 января на форуме в Давосе. В то же время, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Международный валютный фонд получил просьбу от властей Украины о подписании новой долгосрочной программы сотрудничества взамен существующей программы stand-by и готов рассмотреть ее в ходе заседания Совета директоров Фонда.

Решение МВФ является крайне необходимым не только для получения финансирования по линии Фонда, но также для получения доступа к дополнительным пакетам финансовой помощи со стороны других кредиторов – Всемирного банка, ЕБРР, а также помощи правительства США, стран ЕС и Японии. В январе 2015 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности ЕС предоставить Украине 1,8 млрд евро, правительство США заявило о готовности предоставить госгарантии на 2 млрд долл. Еще порядка 500 млн евро выделило Украине правительство Германии. Пакет помощи в 300 млн долл. выделило правительство Японии.

В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. финансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних обязательств. В 2015 году объем внешних обязательств, необходимых к выплате, составит порядка 11 млрд долл. При этом объем необходимого внешнего финансирования для Украины составляет порядка 15 млрд долл.