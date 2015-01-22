Новая программа сотрудничества позволит Украине избежать реструктуризации долга - МВФ

Новая программа сотрудничества Украины с ее ключевым кредитором – Международным валютным фондом, возможность подписания которой была озвучена в Давосе (Швейцария) президентом Украины Петром Порошенко и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, позволит Киеву избежать необходимости реструктуризировать долги, но потребует глубоких структурных реформ. Об этом заявил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель главы департамента внешних связей Фонда Уильям Мюррей.

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«Вопрос реструктуризации долга, обслуживания долга сейчас обсуждает миссия Фонда, которая работает в Киеве. Пока у нас нет каких-либо заявлений оттуда, но мы понимаем, что необходимость улучшения финансового состояния, достижения среднесрочной стабильности очевидна, – сказал Мюррей. – В этой связи очень важно то, что мы обсуждаем возможность переключиться на новую программу, включающую механизм расширенного финансирования EFF. Но ее главный месседж не в увеличении финансирования, а в необходимости глубоких структурных реформ, болезненных и трудных».

Как подчеркнул Мюррей, новая программа предоставит правительству возможность гибко реагировать на ситуацию.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко рассчитывает на новую программу сотрудничества с МВФ в конце января, о чем он заявил 21 января в Давосе. В то же время, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Международный валютный фонд получил просьбу от властей Украины о подписании новой долгосрочной программы сотрудничества взамен существующей программы stand-by и готов рассмотреть ее в ходе заседания Совета директоров Фонда. Также сегодня сообщалось, что МВФ пока не определил дату заседания Совета директоров по Украине.

Справка УНИАН. Украина и МВФ подписали двухлетнюю программу сотрудничества в апреле 2014 года общим объемом финансирования 17 млрд долл. В 2014 году Украина получила от МВФ два транша кредита общим объемом 4,6 млрд долл., что составило половину общего пакета финансовой помощи, полученного нашей страной в течение 2014 года. Очередная миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 8 января и приступила к работе.

В 2015 году объем внешних обязательств, необходимых к выплате, составит порядка 11 млрд долл. При этом объем необходимого внешнего финансирования для Украины, определенный экспертами, составляет порядка 15 млрд долл. На текущий момент резервы Нацбанка составляют порядка 7 млрд долл.