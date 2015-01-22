Гривня на межбанке снизилась до 16,27 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок был активен.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,42/18,65 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2490/0,2520 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8535 грн/долл., к этому часу было заключено 226 соглашений, объем торгов составил 186,05 млн долл.

Напомним, вчера гривня на межбанке выросла до 16,18 за доллар.