Начавшийся обмен валютами с Китаем уменьшит давление на гривню – глава НБУ

Это должно позволить снизить спрос импортеров на иностранную валюту и уменьшить давление на курс гривни.

Согласно сообщению Нацбанка в сети Facebook, об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

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«Это будет способствовать стабилизации ситуации в экономике и уменьшению спроса импортеров на иностранную валюту», - приводятся в сообщении слова главы НБУ.

По ее словам, своп-линию можно будет использовать для финансирования торговых контрактов, что окажет ощутимую поддержку частному сектору при осуществлении внешнеторговых операций, смягчит риски для обменного курса, уменьшит давление на валютный спрос со стороны импортеров.

"При стабилизации ситуации и поддержке наших иностранных доноров и партнеров мы прогнозируем укрепление гривни в среднесрочной перспективе", - сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, Украина и Китай договорились о взаимном обмене валютами гривней и юанем (своп-линии) на сумму, эквивалентную 2,4 млрд долл. Соответствующие договоренности были достигнуты между президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Китая Ли Кэцяном в ходе встречи в Давосе (Швейцария).

Национальный банк Украины и Народный банк Китая (НБК) в июне 2012 года в Пекине подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.).

Объем экспортных операций с Китаем в январе-ноябре 2014 года составил 2,4 млрд долл., импорта – 4,9 млрд долл.